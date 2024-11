Norrie-Bonzi oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Metz 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Cameronse la vedrà contro Benjaminnella finale del torneo ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città francese. Settimana da sogno per il tennista francese, partito addirittura dalle qualificazioni e capace di spingersi all’atto conclusivo, dopo aver ottenuto – tra l’altro – il primo top 10 della sua carriera (Ruud). A contendere il titolo asarà il britannico, tornato a disputare una finale Atp dopo oltre un anno e mezzo. Tra i due non c’è alcun precedente.PROGRAMMA E COPERTURA TVTABELLONEMONTEPREMIscenderanno in campo(sabato 9 novembre) alle ore 16:30. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).