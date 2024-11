Lettera43.it - Napoli, è morto il 18enne colpito alla testa in una sparatoria nel centro storico

Angelo Correra, ilincensurato che nella notte era statoda uno sparo inneldi, per la precisione in vico Sedil Capuano, a pochi passi da via dei Tribunali. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Si tratta della terza giovanissima vittima in pochi giorni, dopo Emanuele Tufano e Santo Romano.Angelo Correra.Era con gli amici quando un uomo si è avvicinato e ha fatto fuocoSecondo le prime ricostruzioni Correra si trovava con gli amici quando, per motivi ancora da chiarire, una persona si è avvicinata, puntandogli la pistolaa facendo fuoco. Intanto, è emersa una parentela tra Correra e Luigi Caiafa, 17enne ucciso da un agente di polizia durante una rapina nell’ottobre 2020: i due erano cugini.