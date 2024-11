Gaeta.it - Mara Venier guida Le stagioni dell’amore, il nuovo dating show per over 60 di Rai1

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama televisivo italiano si arricchisce di unformat dedicato all’amore maturo. Leè unin onda su, concepito per uomini e donne60 desiderosi di riscoprire sentimenti autentici. Con la conduzione della celebre, la prima puntata è fissata per sabato 9 novembre 2024, alle 14:00. Scopriamo insieme il funzionamento del programma e le sue peculiarità.il format innovativo del programmaLesi distingue per un approccio intrigante alla ricerca. I partecipanti60 intraprenderanno un viaggio a bordo di un treno romantico, che rappresenterà simbolicamente il percorso emotivo che stanno per intraprendere. Ogni puntata si concentrerà su un protagonista che avrà l’opportunità di conoscere tre pretendenti, rendendo questi incontri un’esperienza del tutto particolare.