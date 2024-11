Feedpress.me - La figlia trans di Musk lascerà gli Stati Uniti: "Non è più un Paese sicuro"

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

"Non vedo il mio futuro in America". Vivian Jenna Wilson , lagender di Elon, non ha nascosto su Threads la delusione per la vittoria di Donald Trump, avvenuta con il contributo decisivo del padre. Anche se il presidente eletto "resterà in carica solo per quattro anni, e anche se magicamente le regole contro igender non saranno attuate, la gente che ha votato per questo non.