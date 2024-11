Juventus-Torino oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile come vedere in tv, partita valida per la dodicesima giornata della. All’Allianz Stadium va in scena una delle gare più sentite della stagione per le due squadre: il derby della Mole. Ampiamente favoriti i bianconeri, reduci dal pareggio contro il Lille in Champions, ma guai a sottovalutare la squadra di Vanoli. C’è da dire che due assenze per infortunio come quelle di Zapata e Adams renderanno ancora più in salita la strada dei granata, che negli ultimi 38 incontri ufficiali contro i rivali cittadini hanno trionfato in una sola occasione. Il fischio d’inizio è inalle ore 20:45 di sabato 9 novembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn.