Il dna della rinascita nel caso virtuoso di Bologna

Ho svolto la maggior parte dell’attività lavorativa al di fuori dalla mia città d’origine,, designer consulente di brand grandi e piccoli, spesso in transito tra uffici stile e laboratori.non è però soltanto lo snodo principale di questi spostamenti, bensì una città che, pur meno rappresentativa di altre a livello di immagine, ha avuto un ruolo chiave nell’industria moda e ha ispirato la mia scelta professionale. Oggi la città e la sua provincia sono la perfetta fotografiacrisi di un modello– sintesi tra capacità produttiva diffusa e creatività – che ha generato a lungo lavoro e guadagno. E parafrasando il mantra Kunst = Kapital (Arte = Capitale) dell’artista Joseph Beuys, il concetto di capitale guadagnato si traduceva anche in crescita e know how di qualità che purtroppo sono venuti meno con la scomparsa di tante aziende nel segmento alto (il polo di Centergross, quasi un’entità a sé stante, è incentrato su un prodotto made in Italy di grande diffusione).