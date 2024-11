Tvzap.it - “Grande Fratello”, dietro le tende scoppia la passione: i due concorrenti beccati così (VIDEO)

News tv. Dopo aver esplorato ogni angolo della casa del "Grande Fratello" con baci passionali in giardino, in piscina, in magazzino e sui divani, i due concorrenti si sono concessi un momento di intimità dietro le tende della camera, lontano dagli sguardi delle telecamere. Tuttavia, il tentativo di privacy non è passato inosservato: qualcuno li ha sorpresi e ha rivelato i dettagli del loro incontro segreto. "Grande Fratello", dietro le tende la passione: i due concorrenti beccati – I due concorrenti di questa nuova edizione del "Grande Fratello" si sono appartati dietro le tende per un incontro di almeno venti minuti, durante il quale si sono scambiati "rumori espliciti" (si sono baciati in maniera molto passionale).