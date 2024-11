Sport.quotidiano.net - Forlì e Harper, ora i conti tornano. Punti più che raddoppiati nelle ultime sfide

è reduce dalla miglior prestazione offensiva della sua stagione nell’arco dei 40’. Il successo esterno sul campo di Torino di mercoledì è stato il miglior viatico con cui lasciarsi alle spalle due scivoloni consecutivi e un momento poco brillante. In vista, peraltro, di un’altra rivale accreditata come Orzinuovi, domani al Palafiera. I biancorossi hanno ritrovato fiducia e, nel corso dellesettimane, hanno un’arma in più anche in Demonte. L’ex Elan Chalon, dopo un primo mese in sordina, è infatti finalmente uscito dal guscio e si è assistito a una portentosa impennata nel suo contributo offensivo alla causa. Va detto chenon è mai uscito dai radar, perlomeno in quanto a intensità e linguaggio del corpo sui due lati del campo. Ma, in quanto a produzione offensiva, tendeva a lasciare la licenza di colpire ai compagni di squadra.