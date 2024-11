Dailyshowmagazine.com - Filippo Gorini: pianista visionario e innovatore della musica classica

è une musicistache sta rivoluzionando la scenacon la sua interpretazione unica e l’approccio umano e accessibile al pianoforte. Nel suo percorso, iniziato all’età di 5 anni e maturato attraverso una formazione rigorosa al conservatorio e al liceo,ha trovato nellala sua più grande passione e una missione di vita.Durante un’intervista al podcast Unplugged Playlist di Periodico Daily,racconta come il suo impegno nellalo abbia sostenuto anche nei momenti di fatica e difficoltà, grazie alla passione pura e alla dedizione. Consapevole dell’importanzamotivazione per i giovani musicisti, consiglia di perseguire obiettivi che richiedano impegno e serietà, ma che siano in grado di costruire la personalità e le competenze future.