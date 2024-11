Superguidatv.it - Edoardo Vianello a Verissimo racconta della perdita della figlia Susanna: “Non sono riuscito a vederla nella ultime ore. Non me ne pento, volevo ricordarla allegra” | Video Mediaset

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

, aper la prima volta, hato a Silvia Toffaninsua lunga carriera. A 86 anni, ha ripercorso i suoi tormentoni spiegando che fare musica era il suo sogno sin da piccolo. Non poteva mancare un capitolo sulla sua storia d’amore e di musica con Wilma Goich.Momento toccante è quando ha ricordato la scomparsa: “Non so comea superarlo. Un dolore come questo non può essere capito, me lotenuto dentro. Midisperato quando hanno detto che non c’era più nulla da fare. Nonsempre sorridente. Non midi questa scelta”. Poi è entrata in studio la moglie Frida, compagna di avventure. Ecco ilcon l’intervista integrale di