Ilrestodelcarlino.it - Colpito da malore mentre guarda Real Milan in tv: muore a 34 anni

Bellaria (Rimini), 9 novembre 2024 – Il suo cuore si è fermato martedì sera,va in tivù la partita traMadrid eVujkovic, 34, era a casa dell’amico Daniele Tonetti quando è statoda unimprovviso. L’amico ha subito chiamato il 118, ma nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo non c’è stato nulla da fare per il 34enne. Il giovane, di origine croata, viveva a Bellaria e dal 2017 lavorava come marinaio di salvataggio.era arrivato dalla Croazia da piccolo con la madre. Aveva frequentato le elementari Pascoli a Bellaria. Un lutto che ha sconvolto tanti in città, sia perchéera piuttosto noto, sia per come è avvenuta la tragedia. “– lo ricorda Paolo Rinaldini, presidente della cooperativa dei bagnini di salvataggio di Bellaria – era un ragazzo serio, educato e solare.