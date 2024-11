‘Caserta Decide’ | Sicurezza sul lavoro inesistente a Piazza Vetrano il Comune intervenga

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere comunale Raffaele Giovine denuncia gravi irregolarità nelle misure diper i lavoratori impegnati a.In seguito alla ripresa dei lavori di rifacimento in, il consigliere comunale di opposizione Raffaele Giovine, del gruppo “Caserta Decide”, ha presentato un’interrogazione per sollevare preoccupazioni sulladei lavoratori coinvolti. Giovine segnala che, dalle foto pubblicate sui canali social deldi Caserta in data 5 novembre 2024, si nota chiaramente che almeno quattro operai erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori, tra cui scarpe antinfortunistiche, guanti, cuffie antirumore e caschi di protezione.L’interrogazione, indirizzata all’Assessore ai Lavori Pubblici, ai dirigenti competenti e al Presidente del Consiglio Comunale, richiama gli obblighi previsti dal Testo Unico sullaD.