Ilfoglio.it - Andre Agassi e Stefanie Graf e quell’amore che ancora li commuove

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Sono storie d’amore, amore senza fine, quelle di. Amore (molto contrastato, spesso trasformato in odio) per il tennis. Amore per la vita che alla fine degli anni Novanta li ha uniti per sempre. Amore per l’Italia, che li ha ospitati giovedì scorso a Cuneo per la quinta edizione di “Dialoghi sul talento”, organizzata dalla Fondazione Crc. Presente con il suo stile impeccabile nel palazzetto dello sport riempito da 3.000 studenti lei,(non chiamatela Steffi, quell’abbreviazione usata dalla mamma fa parte del passato). Collegato in diretta lui,, personaggio carismatico in campo e autore insieme al J.R. Moehringer di una delle più belle autobioie sportive, “Open”. La loro unione è matura, ma riescono arsi, lacrime vere, rivedendo le immagini dell’induzione alla Hall of Fame della tennista tedesca nel 2004 con il discorso di presentazione di