A Napoli si spara ancora | 18enne in fin di vita

A nulla sono valsi gli appelli, le denunce così come quella recente di Roberto Saviano. Lo scrittore aveva profetizzato quel che, purtroppo, sta avvenendo: “Prepariamoci al peggio”. Perché un altro giovane, a, lotta per la sopravvivenza dopo che è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco.L’ennesimatoria nella notte ha squassato il capoluogo campano. E’ una essere in pericolo didopo che è stato ferito alla testa.Secondo quel che finora è stato possibile ricostruire dalle forze dell’ordine, il giovane, incensurato, è stato colpito intorno alle 5 in via dei Tribunali, pieno centro storico di.La dinamicaè in fase di accertamento.La polizia sta cercando di raccogliere elementi utili per stringere subito il cerchio.Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, scrive Il Messaggero, un uomo si è avvicinato alla vittima che si trovava su via dei Tribunali, all’angolo piazza Sedil Capuano, e hato un colpo di pistola alla testa della vittima, prima di dileguarsi.