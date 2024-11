Quotidiano.net - Zucchero: “Chiusi la Caselli in camerino per farle produrre Bocelli”

Milano, 8 novembre 2024??? – Le dolci persuasioni di un Cappellaio da hit parade. “In vista del tour di ‘Miserere’, Caterina (, ndr) mi chiese di affidare alla sua nuova promessa Gerardina Trovato l’apertura dei miei concerti – racconta, al secolo Adelmo Fornaciari da Roncocesi, Reggio Emilia –. Accettai e lei venne alla prima di Bassano del Grappa ad ascoltarla. Nel mio spettacolo si esibiva pure Andrea. Credevo moltissimo in lui e in questo crossover tra pop e opera, e avevo chiesto al mio manager di allora, Michele Torpedine, di fare il giro delle case discografiche per trovargli un contratto, ma niente da fare”. Un’occasione, quindi, per provare a muovere qualcosa. “Approfittando della presenza di Caterina a Bassano, a fine spettacolo le dissi: l’hai sentito? Perché non gli dai la chance almeno di un singolo? Risposta: non ci penso nemmeno.