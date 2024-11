Ilfattoquotidiano.it - “Vittima di bullismo per una paresi facciale”: Camilla Mancini racconta la sua storia. Il messaggio di papà Roberto: “Sono orgoglioso”

“Un nuovo capitolo della mia vita, la mia rinascita“. Così si è espressa, schermitrice e figlia di, ex CT dell’Italia e dell’Arabia Saudita parlando del suo primo romanzo Sei una farfalla. Celeste (la protagonista) s’imbatte in tematiche molto delicate e importanti, come il, una ferita che la stessa autrice ha conosciuto sin da bambina.“Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità, come qualcuno ha pensato, ma per tendere una mano a chi ancora soffre e dare forza a chi, come me, ha vissuto lo stesso dolore. Ilè una piaga sociale, lascia una cicatrice emotiva profondissima e ciragazzi che ancora oggi si tolgono la vita per colpa dei bulli. Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando, è un dono che non mi aspettavo, che custodisco con gratitudine”, ha scritto la 30enne in unapubblicata sul proprio profilo Instagram.