Ue Draghi | stop posticipazione scelte

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

13.30 "Quello che l'Europa non può più fare è posticipare le decisioni, tante volte le decisioni si sono posticipate in attesa del consenso e poi il consenso non è mai arrivato". Così l'ex premier ed ex presidente Bce,, giungendo al Consiglio europeo informale di Budapest sul tema della competitivita europea. Il voto Usa? "Trump darà tanto impulso nei settori innovativi e proteggerà le industrie tradizionali,che sono proprio le industrie dove noi esportiamo di più negli Usa. E quindi dovremo negoziare con l'alleato, con spirito unitario".