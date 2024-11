.com - Sinner alle Atp Finals, come stanno gli avversari di Jannik

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – Novembre, tempo di Atp. Dopo un 2024 di consacrazione, con il successo agli Australian Open e agli Us Open, perarriva il torneo più importante di questo finale di stagione. Con le sfide tra i migliori 8 del mondo. Il numero 1 del ranking è il grande favorito a Torino e nel suo girone (il gruppo Ilie Nastase) affronterà Alex De Minaur, Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Mai suoi? Grande attesa per il debutto, domenica 10 novembre20.30, controDe Minaur. L’australiano è reduce dalla sconfitta contro Rune, nei quarti di finale del Masters di Parigi. Quest’anno, De Minaur ha centrato per la prima volta i quarti a Wimbledon, ma è stato poi costretto al forfait per un problema all’anca. Dopo lo stop, si è presentato ai Giochi di Parigi nel doppio, uscendo al primo turno, ed è rientrato nel circuito del singolare agli Us Open, agguantando anche qui i quarti.