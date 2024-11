Anteprima24.it - Scontro tra auto e camion, muore il 45enne alla guida dell’utilitaria

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 45 anni è morto in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto l’su cui viaggiava, che si è scontrata con un.È accaduto sulla Statale Casilina, nel tratto che attraversa il comune di Teano. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della Compagnia di Capua intervenuti sul posto, sembra che il– risiedeva a Piedimonte Matese –della sua utilitaria, all’altezza di una rotonda in direzione Teano, abbia invaso la corsia opposta dove viaggiava l’articolato, urtandone la parte posteriore; loè stato molto violento, e ilè morto sul colpo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, per capire se vi fossero altri mezzi coinvolti; si ipotizza anche che l’uomo possa avere avuto un malore, ma solo l’psia che sarà effettuata nei prossimi giorni sul corpo della vittima potrà stabilirlo.