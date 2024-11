Anteprima24.it - Sciopero nazionale Trasporti: aderisce anche il personale di Trotta Bus

Tempo di lettura: < 1 minutoi dipendenti diBus, azienda di trasporto in città, hanno aderito allodi oggi sul trasporto pubblico.Lodi 24 ore, venerdì 8 novembre, per sollecitare il rinnovo del Contratto Collettivodi Lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali. Ildiha avvisato l’utenza che per tutta la giornata di oggi non sarà garantita la continuità del servizio. Lo stato di agitazione sarà quindi senza fasce di garanzie. L'articoloildiBus proviene da Anteprima24.it.