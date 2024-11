Lapresse.it - Sciopero mezzi 8 novembre, sindacati: “Il 12 novembre tavolo per contratto e risorse”

del trasporto locale convocati dal governo il 12alle 18. “Questo incontro ha partorito un impegno da parte del ministero alle convocazioni delle organizzazioni sindacali e delle parti datoriali per il giorno 12 alle ore 18, sempre al ministero, e parallelamente un inizio di un lavoro congiunto che coinvolge le regioni, i comuni, le aziende e i ministeri dell’Economia e del Lavoro per trovare sia soluzioni alla vertenza di natura contrattuale, che soluzioni al più strutturale problema del trasporto pubblico locale”, ha dichiarato Stefano Malorgio, segretario generale FILT-CGIL, parlando a nome di tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato all’incontro al ministero dei Trasporti con il viceministro Edoardo Rixi, in occasione delloe della conseguente manifestazione deiper il trasporto pubblico locale.