Secoloditalia.it - Sciopero, Landini rivendica la rivolta sociale. Foti: “L’incendiario che fa l’agnellino con gli Elkann”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Un altro venerdì della vergogna per il trasporto pubblico. Città bloccate, lavoratori appiedati, studenti disperati nell’impossibilità di onorare gli esami a cui erano prenotati, cittadini costretti ad annullare visite, impegni familiari. Il tutto senza fasce di granzia. Giorni fa il segretario della Cgil, Maurizio, ha avuto il coraggio di chiamare la “” per via della perdita di potere d’acquisto dei salari e degli stipendi. Frase grave, incendiaria. E oggi in questo venerdì nero che più nero non si può il segretario della Cgil irresponsabilmente la. “Rilancio con forza la. Continuo a pensare che di fronte a quello che sta succedendo c’è n’è assolutamente bisogno. Perché la libertà delle persone oggi è messa in discussione”. “Ci siamo rotti anche le scatole, perché non è più accettabile che quelli che tengono in piedi questo Paese siano quelli che non sono ascoltati e che non vengono adeguatamente rappresentati”.