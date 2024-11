Liberoquotidiano.it - "Riaprite i manicomi": Vincenzo De Luca fa a pezzi Schlein e Pd, la guerra è totale

Il corno gli ha portato fortuna, ma il giorno dopo il via libera del consiglio regionale campano al suo possibile terzo mandato,Desi fa serio. «Si fanno dibattiti sul mandato, che però significa solo una cosa», esordisce il governatore ormai incon il vertice del Partito democratico, «non interrompere un lavoro che richiede anni, fatica immane, conoscenza dei problemi. C'è la necessità di dare continuità al lavoro. Come si fa a non capire una cosa del genere?». Se lo chiede in maniera retorica 'o sceriffo a cui la segretaria dem Ellyha chiuso ogni possibilità di riconferma. «Non l'abbiamo fatto per Bonaccini in Emilia Romagna e per Decaro sindaco di Bari, non vedo perché dobbiamo cambiare per De. Le regole valgono per tutti». E però Demartedì si è portato a casa un risultato pieno in consiglio regionale con 7 esponenti dem su 8 schierati con lui contro il diktat del Nazareno.