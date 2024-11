Gaeta.it - Quattro ragazzi arrestati in Val d’Ayas per sequestro di persona e aggressione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il drammatico episodio che ha coinvolto un gruppo di giovani in Valha scosso la tranquillità della località. I carabinieri hanno arrestatoventenni provenienti dal Canavese, accusati didiaggravato da premeditazione, lesionili aggravate e minacce. L’incidente è avvenuto a Champoluc, dove il ventiquattrenne vittima di questaha subito un brutale tentativo di estorsione, orchestrato dai suoi aggressori.Il contesto degli eventiI fatti risalgono a ieri, quando la vittima, originaria della stessa zona degli, stava lavorando in un locale di Champoluc. La richiesta di denaro, che ammontava a poco meno di 2.000 euro, riguardava presunti debiti verso iaggressori. Tuttavia, la versione fornita dagli attaccanti è stata prontamente smentita dal giovane, che ha affermato di non avere alcun debito nei loro confronti.