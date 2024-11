Lanotiziagiornale.it - Produzione industriale a picco: ventesimo calo consecutivo

E siamo a venti. Venti trimestri consecutivi didella. Il chiaro segnale di un sistema che è sempre più in crisi e che, tra il crollo del settore automotive e i consumi che non ripartono, non vede proprio la luce in fondo al tunnel. A settembre si stima che l’indice destagionalizzato sia sceso dello 0,4% rispetto ad agosto. Ma molto peggio va su base annua: al netto degli effetti del calendario, la flessione dell’indice raggiunge il 4%.I dati Istat sottolineano che “in termini tendenziali si accentua la contrazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario, che perdura da venti mesi”. Nella media del terzo trimestre le cose non vanno meglio, con undelladello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Non solo, quindi, la ripresa su base annua è lontanissima, ma trimestre dopo trimestre si procede sempre più verso il baratro.