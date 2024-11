Anteprima24.it - Periodo d’oro per Mario Perlingieri, arriva la prima convocazione in Nazionale U20

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ unperche può festeggiare lachiamata con l’Italia Under 20. L’attaccante del Benevento è stato inserito nella lista dei convocati di mister Bernardo Corradi per il quinto e sesto impegno in Elite League. Nella prime quattro gare gli azzurrini hanno totalizzato quattro punti. Il doppio appuntamento è in programma 15 novembre alle 16 a Bialystok contro la Polonia e martedì 19 novembre alle 14 (diretta RaiSport) nel centro sportivo della Fiorentina contro la Romania. I convocati si raduneranno nella serata di domenica 10 in un hotel di Roma e, dal giorno successivo, si alleneranno al ‘Giulio Onesti’. Mercoledì 13 è prevista la partenza per Varsavia; sabato, all’indomani del match contro la Polonia, il rientro in Italia con la squadra che si allenerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano.