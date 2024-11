Cityrumors.it - Paura dopo Ajax-Maccabi, tifosi israeliani aggrediti: la reazione di Netanyahu

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Attimi diad Amsterdam per il match tra. Alcunisono stati duramente. LadiDoveva essere una semplice partita di calcio, ma ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Momenti diad Amsterdam per alcuni cittadini, che avevano raggiunto la città olandese per seguire il proprioimpegnato contro l’. Stando alle informazioni date dai media locali, in pieno centro ci sono state delle risse tra i, ma il peggio sarebbe avvenutoad Amsterdam (Ansa) – cityrumors.itSecondo quanto riferito dalle autorità olandesi, idelsono stati vittima di un vero e proprio agguato in diversi punti della città. I testimoni hanno parlato di imboscate pianificate e aggressioni avvenute al grido di “Liberate la Palestina“.