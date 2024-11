Pattinaggio artistico NHK Trophy 2024 | buon rientro di Daniel Grassl è 5 dopo lo short program

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

tre tappe tra Nord America ed Europa, questo fine settimana il Grand Prix USA diinizia la seconda parte della fase di qualificazione sbarcando in Giappone per il tradizionale NHK, quest’anno di scena al Yoyogi National Gymnasium di Tokyo.La prima competizione a scendere sul ghiaccio è stata quella della danza su ghiaccio con la danza ritmica. I campioni del mondo Madison Chock/Evan Bates non potevano permettersi alcun erroreil secondo posto ottenuto nella gara di casa a Skate America, e hanno cominciato la loro gara nel migliore dei modi ottenendo la leadership provvisoria con quelma che li aveva visti protagonisti di una caduta in Texas qualche settimana fa. Sono quasi sette i punti di vantaggio che hanno sui connazionali Christina Carreira/Anthony Ponomarenko e nove quelli sui terzi classificati, i lituani Allison Reed/Saulius Ambrulevicius.