Ilrestodelcarlino.it - Nuovo assetto urbanistico, fondi dalla Regione

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Novità per quanto riguarda il futurodella città di Urbino: il Pug si farà, ci sono le risorse. Un finanziamento di 104mila e 297 euro è stato concessoMarche al Comune per la redazione, formazione e approvazione del Pug, ovvero il Pianogenerale paragonabile al Piano regolatore. Il Comune ducale è risultato tra gli Enti finanziabili nella fascia riservata ai capoluoghi di provincia con popolazione fino a 70mila abitanti, nell’ambito del bando indettoi primi giorni di ottobre. Il Pug è unstrumento di governo del territorio a livello comunale, che individua i metodi di conservazione e tutela del territorio, delle sue trasformazioni e del suo sviluppo, come indicatonuova legge urbanistica regionale. Il sindaco Maurizio Gambini commenta così il finanziamento ottenuto: "La notizia del finanziamento nella fascia dei capoluoghi, conspecifici più elevati rispetto agli altri Comuni, è la dimostrazione pratica che il riconoscimento ufficiale di capoluogo cambia la condizione della nostra città e apre opportunità più ampie di accesso alle risorse".