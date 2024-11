Lapresse.it - Malaria a Verona non autoctona: ecco come è arrivata in Italia

È importato e non autoctono il caso didiagnosticato diagnosticato dall’Azienda ospedaliera di. È quanto precisa in una nota la Regione Veneto, spiegando che “un recente viaggio all’estero in area endemica per, inizialmente non dichiarato” dalla persona colpita “consente di classificare il casoimportato“. “Non si tratta pertanto di caso diautoctono ma di importazione”, comunica la Direzione Prevenzione della Regione Veneto., i controlli della Regione Veneto“L’indagine – precisa la Regione – è stata condotta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 9 in stretta sinergia con la Direzione Prevenzione e con l’Istituto Superiore di Sanità. Il sistema di sorveglianza regionale ha permesso di attivare immediatamente tutte le azioni di verifica e predisporre gli interventi necessari nell’eventualità che il caso fosse stato autoctono”.