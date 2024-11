.com - M.E.R.L.O.T. pubblica Alaska, bonus track dell’EP Ofiuco

è il titolo delladi, nuovo EP di M.E.R.L.O.T. che chiude il tour nei club a TorinoM.E.R.L.O.T non accenna a fermarsi e decide di concludere un nuovo capitolo della propria carriera con, ladel suo ultimo EP. Dopo il recente successo del brano Ventitre, certificato disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) per le oltre 50.000 copie vendute, M.E.R.L.O.T ci sorprende ancora una volta.Un brano che fonde l’anima malinconica dell’artista con sonorità capaci di coinvolgere e trascinare l’ascoltatore verso un vero e proprio flusso di coscienza. “rappresenta una fusione tra la mia natura profondamente malinconica e delle sonorità più coinvolgenti” – racconta M.E.R.L.O.T. Scritto a Milano in collaborazione con Luca Paolucci, Alessandro Cianci e Dema alla produzione, il brano riflette il tema della “solitudine anestetizzata” e del paradossooca moderna: essere connessi digitalmente, ma spesso disconnessi emotivamente.