Corrieretoscano.it - Lecce-Empoli, D’Aversa: “Ambiente molto caldo. Sarà dura”

: “venerdì 8 novembre alle ore 20.45 al ‘Via del Mare’ tradi Gotti ultimo in classifica a quota 8 punti eddell’exa quota 14 punti con tanto di difesa tra le migliori del campionato di serie A.ex tecnicoe dalesonerato la scorsa stagione con tanto di quattro giornate di squalifica, poi scontate con l’a inizio campionato.Anticipo 12esima giornata di serie A diretto da Juan Luca Sacchi di Macerata. Pietro Dei Giudici di Latina e Giuseppe Perrotti di Campobasso gli assistenti; Francesco Cosso di Reggio Calabria il IV ufficiale; Lorenzo Maggioni di Lecco il Var e Federico La Penna di Roma 1 l’Avar.Out il centrocampista dell’Jacopo Fazzini, in tribuna per la partita vinta dai toscani in casa contro il Como per 1-0.