L'arte di "Svelarsi". Il corpo delle donne senza sguardi maschili

L’atto rivoluzionario di spogliarsi,che osservano altre. Arriva la terza stagione di, lo spettacolo teatrale di SIlvia Gallerano, che la stessa regista definisce "uno spettacolo evento per sole(cis, trans e non binary). Lo sguardo maschile rimane fuori dalla sala per un po’, ci aspetta. Non è un desiderio di esclusione degli uomini, ma di un tipo di sguardo predatore, giudicante, sminuente. È uno sguardo che abbiamo tutte e tutti in diversa misura, è il frutto della nostra società fondata sulla supremazia maschile, secondo la quale chi non è maschio è meno: meno autorevole, meno importante, meno interessante. E come fare a levarselo di dosso? Noi abbiamo immaginato questo esperimento: creare un tempo e uno spazio in cui dei corpi femminili si trovano in una condizione anomala, non quotidiana.