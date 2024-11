Liberoquotidiano.it - La Spagna piange: sale a 219 il bilancio delle vittime per le alluvioni

Sono 219, al momento, i morti confermati per le devastantiche hanno colpito il sudest della. Ilè stato aggiornato dal governo spagnolo, precisando che 211 decessi sono stati registrati nella Comunità Valenciana, 7 in Castiglia-La Mancia e uno in Andalusia. Sono state soccorse in totale 36.605 persone di cui 33 nelle ultime 24 ore. I comuni colpiti sono 78, di cui 75 valenciani, 2 in Castilla-La Mancha e uno in Andalusia. Nelle zone alluvionate sono attualmente dispiegati oltre 8.000 militari, di cui 2.103 appartenenti all'Unità di emergenza, e sono inclusi 16 psicologi e psichiatri.