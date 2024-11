Oasport.it - La classifica finale di Errani/Paolini nel ranking WTA di doppio. E l’oro olimpico…

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Sarae Jasminesono state eliminate al termine della prima fase a gironi nel torneo didelle WTA Finals 2024 di tennis: le azzurre sono virtualmente in top ten nelWTA della specialità, ma Jasminenon è ancora certa di restare tra le prime 10 al mondo.Attualmente Saraè ottava a quota 5456, e nella peggiore delle ipotesi terminerà decima: a scavalcarla potrebbero essere la statunitense Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez, ma soltanto nel caso in cui le due vincano il torneo.Jasmine, invece, è al decimo posto della graduatoria, a quota 5235: anche per lei l’unico pericolo è rappresentato dalla coppia Melichar-Martinez/Perez, sempre e solo nel caso in cui le due dovessero vincere il torneo. In tal caso l’azzurra scivolerebbe al 12° posto.