Gaeta.it - Incendio mortale a Mediglia: una donna perde la vita nel suo appartamento

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico evento ha colpito, un comune nel Milanese, dove unaè morta a causa di unche ha interessato il suo. L’incidente ha suscitato una grande attenzione, non solo per l’esito fatale, ma anche per il contesto in cui si è verificato, con la figlia della vittima che si trovava in casa al momento del dramma. Le cause dell’rimangono ancora da chiarire, e le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine.I fatti dell’L’inquietante episodio è accaduto in un’abitazione situata al pianterreno di un condominio a. Secondo le coincise informazioni fornite dai vigili del fuoco, è stata immediatamente allertata la Squadra del Distaccamento di Gorgonzola, che ha raggiunto la scena in pochi minuti. Nonostante la rapidità dell’intervento, i tentativi di soccorso per lanon hanno avuto successo.