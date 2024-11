Abruzzo24ore.tv - Imprenditore colto da infarto salvato da tre eroi al ristorante

Pescara - Tre operatori sanitari fuori servizio salvano la vita a uncon un intervento provvidenziale e massaggio cardiaco efficace. Undi 58 anni, colpito da un arresto cardiaco durante una cena in unsulla riviera, è statograzie all'intervento immediato di tre operatori sanitari presenti tra i commensali. Francesco Riggi, infermiera della Stroke Unit dell'ospedale, Francesco Dell'Orefice, operatore socio-sanitario del Pronto Soccorso, e Matteo Coppola, infermiere presso una struttura carceraria, si trovavano a cena quando hanno notato l'uomo che si accasciava al tavolo. I familiari hanno lanciato un appello disperato per ricevere aiuto, e in pochi istanti i tre professionisti si sono fatti avanti, constatando subito la gravità della situazione.