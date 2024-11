Ilnapolista.it - Fonseca: «Il mio rapporto con Leao? È stato sempre buono. Non posso dire tutto»

Dopo il trionfo di Madrid, il Milan torna in campo domani per la sfida al Cagliari. Non ci sarà Alvaro Morata, reduce dal trauma cranico subito ieri in uno scontro con Pavlovic. Paulo, allenatore rossonero, in conferenza stampa presenta la partita. Le sue parole riportate da Tmw.: «Ho cercato di avere una strategia con Rafa, forse non è stata la migliore»Quanto è importante non vanificare Madrid domani a Cagliari?«È importante avere in mente le cose buone che abbiamo fatto, ma è importante anche capire che a Cagliari sarà una partita diversa. Dobbiamo essere un’altra squadra per poter giocare con il Cagliari. Sarà una partita totalmente diversa. Da mercoledì ho smesso di pensare a Madrid per pensare a Cagliari: serve l’atteggiamento giusto per vincere domani».È possibile che Madrid cambi la testa della squadra?«Anche prima della partita di Madrid, la squadra aveva la consapevolezza di cosa potesse essere.