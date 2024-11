Oasport.it - Ferrari prende una decisione chiara per gli ultimi 3 GP del Mondiale 2024 di F1

Mancano tre appuntamenti al termine deldi F1 e laè ancora in lizza per qualcosa di importante. Ci si riferisce al titolo del campionato costruttori. Attualmente la Rossa distanza 36 lunghezze dalla McLaren e spera di poter fare bene nel prossimo week end a Las Vegas (21-23 novembre), su un tracciato che per caratteristiche dovrebbe adattarsi meglio alla SF-24 rispetto a Interlagos (Brasile).Nell’ultimo fine-settimana, infatti, la scuderia di Maranello non è riuscita a venir fuori come si sperava e il monegasco Charles Leclerc non è riuscito a fare meglio di un quinto posto, mentre lo spagnolo Carlos Sainz è incappato in un appuntamento molto negativo, considerate le uscite di pista nel corso delle qualifiche e della gara condizionata dalla pioggia.Vedremo a questo punto se sul circuito cittadino super veloce statunitense ci sarà unaforte come era stata ad Austin e a Città del Messico, senza dimenticare le affermazioni a Montecarlo, Melbourne e a Monza.