Ilgiorno.it - Dall’Isola (di Milano) alla Lapponia: "Per me il successo è responsabilità"

Forse se ne stava meglio a fare il modello. Così a naso. Invece che con tutta la famiglia in Finlandia, a ragionare sull’esistenza di Babbo Natale mentre emergono verità scomode. D’altronde il teatro può essere sfida impervia. Lo sa bene Sergio Múñiz, protagonista di "", fortunatissima commedia scritta da Marc Angelet e Cristina Clemente. Da stasera a domenica all’EcoTeatro, per la regia di Ferdinando Ceriani. Con l’attore (e musicista) spagnolo Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso. Sergio, com’è dunque questa? "Fa ridere ma è un lavoro dove la comicità è di situazione. È stata unne in Spagna e Sudamerica, racconta di stereotipi, bugie, scheletri familiari. In qualche modo anche di magìa, mettendo in contrapposizione il pragmatismo nordeuropeo con la visione del mondo più creativa di noi latini.