Ilfattoquotidiano.it - ‘Come hanno potuto votare Trump?’ Ma le (grandi) minoranze vanno sempre a destra

Stamattina il mondo si è svegliato preoccupato, almeno quella parte di mondo a cui appartengo. Anche più angosciato di otto anni fa. Me compreso. La sensazione è che Trump arrivi alla presidenza ancora più cinico, più radicale, sicuramente più arrabbiato.E ci si domanda, nella mia parte di mondo che èconvinta di essere “i buoni” e di avere ragione, come possa il popolo americano, 330 e rotti milioni di persone di ogni origine, aver votato quello sbagliato. Come possa aver premiato Trump tra ielettori ma anche, per la prima volta, nel voto popolare. Sul Corriere, Gianluca Mercuri riassume in questo modo “l’impronta ideologica di Trump: protezionismo economico, guerra tariffaria contro amici (noi) e nemici (i cinesi), avanzata del proibizionismo antiabortista, disimpegno americano nel mondo, soluzione rapida dei conflitti in corso che può tradursi in un sostanziale via libera a Putin in Ucraina e a Netanyahu in Medio Oriente .