Oasport.it - ATP Belgrado, Shapovalov torna in finale dopo due anni: affronterà il rampante Medjedovic

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Denise Hamassi affronteranno in un’affascinantedell’ATP 250 disul cemento indoor. Sarà sfida tra un talento cristallino che stando in altro e il giovane 2003 serbo che sarà alla sua primae prova finalmente ad emergereuna stagione al di sotto delle aspettative e delle sue potenzialità.Nella prima semia prevalere è stato un super Denische ha superato con un inequivocabile 6-2 6-1 Jiri Lehecka in appena 56 minuti di gioco. Una condizione invidiabile per il canadese che questa settimana ha messo in mostra un tennis fantastico in quasi tutti i suoi match, perdendo solo un set ai sedicesimi contro Fucsovics e concedendo le briciole a tutti gli ultimi avversari: da Borges, passando per O’Connell e arrivando appunto a Lehecka.