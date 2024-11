Gaeta.it - Arrestata una babysitter di 55 anni dopo un furto in casa a Meta di Sorrento

Un caso diinha scosso la tranquillità didi, dove la fiducia riposta in unaha portato a conseguenze inaspettate. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, rivelando come l'innocuità apparente di una persona possa nascondere intenti criminosi. La storia vede come protagonisti una giovane coppia alla ricerca di unae una donna di 55, che ha approfittato del suo ruolo di fiducia per compiere atti illeciti.La fiducia traditaLa giovane coppia aveva bisogno di unaper gestire i propri impegni e trovare qualcuno che potesse prendersi cura del loro bambino e dellaun attento processo di selezione, hanno assunto una signora di 55, incensurata e apparentemente affidabile.