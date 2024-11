Aggressione ai tifosi del Maccabi Netanyahu | Era premeditato Il sovranista Wilders attacca | Un pogrom deportate la feccia multiculturale

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il primo ministro israeliano Benjaminè sicuro: quello di giovedì sera contro idelTel Aviv «è stato un attacco». Cinque feriti in ospedale, altre decine lievi e – al momento – 62 arresti tra il folto gruppo di persone con passamontagna in volto e cinture in mano. Una guerriglia urbana scattata al termine della partita tra l’undici israeliano e i padroni di casa dell’Ajax: secondo la polizia locale un «attacco orribile antisemita». Due aerei sono stati inviati dallo stessonei Paesi Bassi per assicurare il ritorno a casa in sicurezza deiisraeliani. Dall’intera Europa arrivano dure voci di condanna dell’accaduto. «Mi vergogno per quanto accaduto, i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti», ha rassicurato Schoof, mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha etichettato l’accaduto come «vile attacco».