Zenith, colpi di mercato. Ecco Perugi e Pupeschi

Grandi cambiamenti in casaPrato. La società di via del Purgatorio è molto attiva sule ha piazzato altri dueper andare a rinforzare la prima squadra, impegnata nel girone D di serie D. Hanno firmato il centrocampista classe 1993 Simone, fresco di rescissione con il Prato dopo una prima parte di stagione trascorsa in biancazzurro, senza mai essere troppo protagonista al Lungobisenzio (un paio di spezzoni di gara giocati), e il difensore Niccolò, classe 1991 ex Aglianese. Quello diè un ritorno in casa, dove aveva già giocato prima di approdare all’Aglianese. Persi tratta invece di una prima volta assoluta al "Chiavacci" anche se il giocatore è già stato allenato da Simone Settesoldi nella stagione 2016-‘17 in serie D, nelle fila del Jolly Montemurlo.