Gaeta.it - Verso città sostenibili e policentriche: l’importanza della visione ecologica nell’edilizia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questionetà dellesta diventando sempre più centrale nel dibattito pubblico, specialmente in relazione alla direttiva Case Green che invita a ripensare le nostre aree urbane. Le, in grado di offrire tutto il necessario per una vita soddisfacente anche in periferia, si rivelano come parte crucialeroadmap delineata dal Green Building Council Italia. Questo approccio non solo mira a ridurre emissioni, rifiuti e sprechi, ma promuove anche una nuova concezione di spazio urbano, dove socialità e qualitàvita sono al centro del progetto.: un nuovo modello urbanisticoIl presidente del Green Building Council Italia, Fabrizio Capaccioli, sottolineadi sviluppareche non siano più centrate attorno a un solo nucleo, ma che possano generare centri autonomi.