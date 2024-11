Lettera43.it - Trump agita il Messico tra economia, lotta al narcotraffico e immigrazione

Lo scenario peggiore per ilè diventato realtà. Donaldè stato rieletto presidente degli Stati Uniti e, nonostante il governo inviti a mantenere la calma, questo risultato provoca incertezza e preoccupazione, al di qua e al di là del confine con gli States. «Ci sarà una buon rapporto», ha assicurato la presidente Claudia Sheinbaum. «A tutti i nostri concittadini, agli imprenditori ricordo che non c’è alcun motivo di preoccuparsi, ilse la cava sempre», ha aggiunto. «Siamo un Paese libero, indipendente, sovrano e manterremo un buon rapporto con gli Stati Uniti. Ne sono convinta». Un timido ottimismo che però non sembra riscuotere molto successo, soprattutto negli ambienti economici e finanziari.La presidente messicana Claudia Sheinbaum (Getty Images).Le minacce di dazi e il rinnovo in salita dell’accordo commerciale Usa--Canada Già negli ultimi giorni di campagna, le dichiarazioni diavevano fatto crescere la tensione, innescando un botta e risposta con la presidente messicana.