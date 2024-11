Zonawrestling.net - Speed 07.11.2024 Jason Jordan, sempre un piacere rivederti

Prima semifinale del torneo che decreterà lo sfidante del giardiniere per la cintura della velocità •Sheamus e Bron potrebbero menarsi per 20 minuti senza stufare e i 3 minuti scadono, pareggio. I 2 continuano a pestarsi fino all’arrivo della security tra cui c’è anche, che più che trattenere Sheamus sembra abbracciarlo.Di conseguenza diventa una finale quella di settimana prossima, chi tra Dragon Lee e Akira Tozawa vincerà? Alla WWE non frega niente