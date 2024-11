Sono lesbica Il coming out dell’eccentrica cantante arriva a sorpresa durante il concerto

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Annuncio improvviso della, cheil suoha deciso di fareout dichiarandosi a tutti gli effetti. Lei è una delle artisti considerate più eccentriche e interessanti, infatti adora moltissimo truccarsi e interpretare un personaggio particolare. Mentre si trovava sul palco davanti ai suoi fan, se l’è sentita di fare questa dichiarazione bomba.Lache ha fattoout ha anche una personalità fortissima, infatti il sito Biccy ha ricordato i suoi litigi con alcuni supporter, fotografi e altri addetti ai lavori. Ma nonostante questo lato del carattere, è molto amata anche perché le sue doti artisticheveramente straordinarie. E le nuove generazioni in particolare impazziscono per lei.Leggi anche: “”. Ilout della giovane attrice: perché ha deciso di dirlo proprio adessoLa notaha fattoout: “”Biccy ha riportato alcune affermazioni della, che proprio nelle scorse ore ha fattoout ammettendo di essere interessata alle ragazze, infatti lei a Teen Vogue affermò che “la musica pop è inclusiva, non importa come appari o chi ami: è pensata per tutti.