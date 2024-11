Quotidiano.net - Scimmie fuggono da laboratorio Usa. La polizia: “Sono 43, chiudete porte e finestre”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 7 novembre 2024 – A Yemasse, nel South Carolina laha consigliato “vivamente ai residenti di tenerechiuse”. Il motivo? Quarantatréfuggite nella notte da un istituto di ricerca. Gli agenti si stanno mobilitando per ritrovare tutti i fuggitivi, piazzando trappole e utilizzando scanner termici per individuarli. Secondo l’ultimo aggiornamento, nessuno dei primati è stato ancora catturato. Lefuggite dai laboratori Alpha Genesis, che si occupa di “servizi di bioricerca”, secondo il suo sito. La compagnia lavora con i primati per effettuare dei trail clinici, alcuni dei quali relativi a trattamenti di malattie cerebrali e possiede “una delle strutture per primati non umani più grandi e complete degli Stati Uniti, progettata appositamente per le”.